ЦППК провела уроки безопасности для 7,2 тысячи детей за 4 года

Образовательно-игровая программа ЦППК «Железная дорога — детям» охватила 7,2 тысячи ребят за четыре года. Сотрудники компании провели уроки в школах и детских садах Подмосковья и Москвы.

В этом году уроки акцентировали внимание на профориентации. Это помогает с ранних лет прививать детям интерес к профессии железнодорожника. Для работы со школьниками в ЦППК разработали презентацию специальностей, участие принимали и сами сотрудники — от машинистов до контролеров.

Живые рассказы о работе в ЦППК особенно мотивируют школьников. Дети задают множество уточняющих вопросов, среди которых есть и достаточно взрослые: об условиях труда, заработной плате и допуске по здоровью. При этом интерес к железной дороге проявляют в равной степени как мальчики, так и девочки.

Не обошли стороной и вопросы безопасности. Особое внимание уделяется профилактике зацепинга. Начиная со средних классов, подросткам показывают документальные видео и приводят данные статистики. Это позволяет сделать собственные выводы о последствиях опасного для жизни увлечения.

С начала 2024 года в Московской области ликвидировали более 200 опасных троп у железнодорожных путей. Меры направлены на снижение смертельных случаев на железной дороге, поскольку из 180 таких инцидентов 90 произошли на опасных переходах.