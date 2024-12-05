Свыше 200 опасных троп у ж/д путей устранили в Подмосковье за год

С начала 2024 года в Московской области ликвидировали более 200 опасных троп у железнодорожных путей. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья. Данные меры направлены на снижение смертельных случаев на железной дороге, поскольку из 180 таких инцидентов 90 произошли на опасных переходах.

«Провели работы по ликвидации несанкционированных подходов к ж/д путям более чем в 30 округах Подмосковья. Оборудовали свыше 1,5 километра ограждений, 500 метров из которых — железобетонные, таким образом перекрыли больше 200 опасных троп», — уточнил заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

В ведомстве отметили, что наибольшее количество ограждений установили в Люберцах, Долгопрудном и Щелкове.

Минтранс Подмосковья напоминает, что нельзя переходить пути в неположенных местах и выламывать ограждения, чтобы сэкономить время. Важно соблюдать осторожность, переходить пути только в разрешенных местах и по сигналу, не отвлекаясь на телефон.