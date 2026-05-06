ЦППК перевезла свыше 5,5 млн пассажиров с 30 апреля по 3 мая

Центральная пригородная пассажирская компания обнародовала статистику перевозок за четырехдневный отрезок, охвативший канун первых майских праздников и сами выходные. Речь идет о периоде с 30 апреля по 3 мая.

В общей сложности за это время пригородными электричками воспользовались около 5,5 миллиона человек.

Самый мощный всплеск пассажирской активности пришелся на сокращенный рабочий день 30 апреля, когда зарегистрировали более двух миллионов поездок.

А 1 мая, в День весны и труда, услугами перевозчика воспользовались 1,3 миллиона пассажиров. Это число заметно выше прошлогоднего — в ту же дату ранее зафиксировали 975 тысяч поездок.

Самые высокие показатели за этот период продемонстрировало Ярославское направление, где перевезли свыше 904 тысяч человек. На Казанском направлении количество пассажиров составило 833 тысячи, а на Курском — 711 тысяч.

ЦППК вместе с Московской железной дорогой скорректировала расписание движения электричек. Кроме того, на время всех майских праздников компании добавили на разные направления почти 50 дополнительных составов, чтобы справиться с возросшей нагрузкой.