ЦППК перевезла свыше 5 млн пассажиров в ноябрьские праздники

В России прошли длинные выходные, приуроченные к ноябрьским праздникам. Центральная пригородная пассажирская компания в этот период перевезла 5,4 миллиона человек.

Только в День народного единства, 4 ноября, в поездах зарегистрировали 1,1 миллиона пассажиров, что на 50 тысяч больше, чем в 2024 году.

Больше всего поездок зафиксировали 1 ноября — в преддверии выходных компания перевезла 35% от общего потока.

Наиболее популярными направлениями стали Ярославское, Казанское и Курское, где в общей сложности насчитали свыше 2,5 миллиона пассажиров.

Для удобства компания своевременно скорректировала график движения и оповестила об этом жителей и гостей столичного региона. Так, 1 ноября пригородные поезда ходили по пятничному расписанию, 2 и 3 ноября составы двигались по расписанию субботы, а 4-го — по воскресному графику.