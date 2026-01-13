ЦППК перевезла свыше 12 миллионов пассажиров в новогодние праздники

Центральная пригородная пассажирская компания в новогодние праздники перевезла свыше 12 миллионов пассажиров. Жители и гости Подмосковья особенно активно пользовались поездами 8, 9 и 10 января.

Больше всего пассажиров — свыше двух миллионов — зарегистрировали на Ярославском направлении. На втором месте оказалось Казанское направление (почти два миллиона человек), а на третьем — Курское с показателем полтора миллиона.

С 8 по 10 января поезда ежедневно перевозили более 1,1 миллиона человек. Услугами компании в первый день года воспользовались 635 тысяч пассажиров, а в Рождество — 950 тысяч.

Перед Новым годом и во время каникул запустили почти 200 дополнительных поездов, а также оптимизировали график движения составов.

Кроме того, в праздничные ночи продлили время курсирования поездов.