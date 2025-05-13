ЦППК перевезла свыше 11 млн пассажиров в майские праздники

В День Победы Центральная пригородная пассажирская компания перевезла 1,1 миллиона пассажиров. Этот показатель на 15% превысил число, зарегистрированное 9 мая 2024 года.

В этом году россияне отдыхали в общей сложности восемь дней. С 30 апреля по 4 мая, а также с 8 по 11 мая пригородными поездами для передвижения воспользовались свыше 11 миллионов пассажиров.

В праздничные и выходные дни больше всего пассажиров зафиксировали на Ярославском направлении — 1,8 миллиона человек.

Казанское и Курское направления заняли второе и третье места популярности с показателями 1,7 миллиона и 1,4 миллиона поездок соответственно.