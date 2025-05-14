ЦППК перевезла свыше 1,1 млн пассажиров 9 Мая

В День Победы Центральная пригородная пассажирская компания перевезла 1,1 миллиона человек. Эти данные на 15% превышают показатели прошлого года.
В Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области уточнили, что с 30 апреля по 4 мая, а также с 8 по 11 мая поездами компании воспользовались 11 миллионов пассажиров.
Чаще всего в праздничные дни жители и гости Подмосковья путешествовали на поездах Ярославского направления — там зарегистрировали 1,8 миллиона человек. На втором месте по популярности оказались Казанское и Курское направления, которыми воспользовались 1,7 миллиона и 1,4 миллиона раз соответственно.
Онлайн-голосование за премию «Золотой медвежонок» началось в Москве
Украинские боевики нанесли удар по больнице в Курской области
Диетолог Пристанский назвал хумус полезным, но высококалорийным блюдом
Трех жителей Подольска заподозрили в похищении человека ради выкупа
Борцы из Балашихи стали победителями всероссийского турнира
Жители Чехова смогут сдать нормативы ГТО на стадионе «Гидросталь»
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте