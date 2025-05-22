ЦППК определила победителей второго конкурса профмастерства среди локобригад

В депо Перерва завершился конкурс профмастерства для локомотивных бригад ЦППК. Финалисты участвовали в викторине и показывали мастерство прицельного торможения на путях. В состязаниях участвовали 130 сотрудников из девяти депо, сообщили в пресс-службе компании.

В конкурсе соревновались и опытные машинисты, и совсем молодые.

Финальный этап разделили на две части: теоретическую и практическую. В первой участники показывали знания конструкций состава, эксплуатации дорог и систем. Важно, что командам надо было отвечать на вопросы быстрее соперников, нажимая на специальную кнопку.

Практическая часть раскрыла мастерство торможения сотрудников. Задача заключалась в том, чтобы остановить электропоезд ЭП2Д перед ограничительной планкой.

Наилучший результат в конкурсе показала локомотивная бригада из депо МЦД-1 и МЦД-2 — машинист Павел Савин и помощник Андрей Месин. В практическом задании первое место оказалось у локомотивной бригады МЦД-4, состоящей из машиниста Александра Мухина и помощника Анны Локтевой.

Победители и призеры получили денежные премии, а все остальные участники — поощрительные призы, дипломы и именные значки.