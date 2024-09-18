ЦППК назначила компенсационные автобусы на Савеловском направлении

График движения пригородных поездов на Савеловском направлении изменился 18 сентября. На этом фоне ЦППК назначила компенсационные автобусы, сообщили в МИнтрансе региона.

Автобусы будут отправляться в 12:10 от автовокзала Дмитров с остановками в Станции Икша в 12:35 и МЦД Лианозово в 13:10. Также предусмотрены рейсы в 13:15 и 14:00 от автовокзала Дмитров с остановками в Яхроме, рабочем поселке Деденево, деревне Морозки и станции Икша.

Автобус отправится в 14:00 от Станции Икша с остановками в деревне Морозки, рабочем поселке Деденево, Яхроме и обратно в автовокзал Дмитров.

В компании отметили, что в зависимости от ситуации могут быть назначены один или несколько автобусов.

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