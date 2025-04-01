ЦППК назначила компенсационные автобусы на Рижском направлении

До 2 апреля изменилось расписание пригородных поездов на Рижском направлении. Об этом сообщили в Минтрансе региона. На этом фоне ЦППК организовала компенсационные автобусы.

Один из них отправляется от станции Шаховская в 03:40 и делает остановки в 03:52 —Стариково, в 03:56 — Зденежье, в 04:00 — Назарьево, в 04:02 — на остановке «Дачи», в 04:05 — Афанасово, в 04:08 — Сады «Малахит», в 04:10 — Зубово и прибывает на станцию Румянцево в 04:45.

В ведомстве уточнили, что для проезда необходимо предъявить билет на пригородные поезда, который действует на этом маршруте. Время отправления может меняться в зависимости от дорожной обстановки.