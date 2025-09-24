ЦППК досрочно завершила ремонт платформы на станции Большая Волга в Дубне

Центральная пригородная пассажирская компания капитально отремонтировала вторую платформу на станции Большая Волга Савеловского направления. Работы завершили почти на шесть недель раньше заявленного срока.

Специалисты демонтировали железобетонные конструкции, установили новые фундаментные блоки и плиты со слоем гидроизоляции.

Кроме того, рабочие уложили новую брусчатку с линией безопасности почти на тысяче квадратных метров платформы и отремонтировали сход с перрона — теперь там появилась тактильная плитка.

Для комфорта пассажиров установили скамейки, указатели и светодиодные светильники. На платформе также появились новые урны.

В будние дни на станции Большая Волга, которая находится в Дубне, останавливаются до 30 поездов.

Другую платформу ранее отремонтировали специалисты Московской железной дороги.