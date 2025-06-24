Цирковой коллектив из Лосино-Петровского победил на международном фестивале

В центре культуры «Диалог» в Великом Новгороде при поддержке администрации муниципалитета и международной культурной ассоциации Festival & Contest прошел Международный многожанровый фестиваль-конкурс «ЯStar». Воспитанников Народного коллектива циркового искусства «Итира» из Лосино-Петровского удостоили дипломов лауреатов первой степени.

На фестиваль съехались участники из разных уголков страны. Городской округ Лосино-Петровский на конкурсе представил Народный коллектив циркового искусства «Итира» под руководством Евгении Нуянзиной. Воспитанники выступили в номинации «Оригинальный жанр».

По итогам фестиваля Полине Мунировой вручили диплом лауреата I степени за конкурсный номер «Музыкальная симфония». Вместе с другой участницей коллектива, Викторией Сударкиной, Полина получила и диплом лауреата I степени за выступление «Шепот порхающих бабочек».

«Ваши трудолюбие, харизма и безупречная техника — это наш козырь. Осталось лишь сохранить этот огонь, и победа всегда будет за нами!» — поздравила воспитанниц тренер Евгения Нуянзина.

Коллектив из Лосино-Петровского и их руководителя также отметили и организаторы мероприятия.

«От всей души поздравляем девчонок и Евгению Нуязину с блистательным выступлением. Желаем вам, дорогие, больших побед и творческих успехов! Это замечательное достижение», — сказали организаторы фестиваля.