Циклон «Бернвард» принесет в Подмосковье мокрый снег

В Поволжье и центральной части России с 26 по 27 сентября ожидается мокрый снег из-за циклона «Бернвард». Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

На следующей неделе североатлантический циклон «Бернвард» станет причиной скорой и резкой смены климатических сезонов. Холодный атмосферный фронт доберется до Центральной России. В Москве начнет резко холодать. Со среды с наступлением сумерек температура опустится до +6…+9 градусов. Днем воздух прогреется максимум до +10…+13 градусов. Метеорологическая осень вступит в свои права.

«Но это только „цветочки“. <…> Самая интересная ситуация ожидается в следующие выходные. Прогноз окажется на развилке, и не исключено развитие следующего неблагоприятного сценария погоды», — написал он в своем Telegram-канале.

В пятницу в Среднем Поволжье и Волго-Вятском регионе, а в субботу — в Верхнем Поволжье и на севере и востоке Центральной России из-за встречи влажного воздуха с холодными северными ветрами ожидаются ливни, местами с мокрым снегом. В воскресенье на севере Черноземья и юго-западе ЦФО может выпасть снег.

«Станут ли москвичи свидетелями мозаичного и скоротечного падения „белых мух“ в выходные с безусловным мгновенным таянием их на земле — вопрос риторический, но гипотетически такая вероятность существует (30% — за, 70% — против). Ситуация детально прояснится к концу рабочей недели», — добавил он.

На северо-востоке Европейской территории России (в Коми, Ненецком автономном округе), на Полярном Урале и в западной части Югры сформируется временный снежный покров. По ночам температура опустится ниже нуля, что приведет к образованию тонкой ледяной корки на дорогах.

Пока москвичи наслаждаются всплеском тепла перед предстоящим похолоданием. В понедельник воздух может прогреться до +25 градусов, а в отдельных районах на юго-востоке Москвы — до +27 градусов. Это будет последний жаркий привет от природы, заявил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.