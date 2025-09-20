Синоптик Ильин пообещал москвичам всплеск тепла 21 сентября

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил RT , что к концу следующей недели в столичном регионе наступит типичная осенняя погода.

По словам эксперта, в ночь с пятницы, 20 сентября, на субботу город накроют дожди. Однако уже в воскресенье, 21 сентября, местных жителей ожидает всплеск тепла — до +22 градусов.

«В понедельник воздух может прогреться до +25 градусов, а в отдельных районах на юго-востоке Москвы — до +27 градусов. Это будет последний жаркий привет от природы», — отметил синоптик.

Ильин предупредил о похолодании во вторник. Снижение температуры будет сопровождаться осадками.