Жителей Сергиева Посада призвали быть осторожными из-за непогоды

Мощный ветер и дожди накрыли Сергиево-Посадский округ. В ряде населенных пунктов упали деревья, также могут возникать аварии на дорогах и ЛЭП. Об этом сообщила в своем телеграм-канале глава округа Оксана Ероханова.

Она уточнила, что перебои с подачей электроэнергии возникли в населенных пунктах Несвитаево, Выпуково, Жерлово, Шабурново, Константиново, Барово, Торгашино, Селково и других.

«Прямо сейчас наш округ переживает удар стихии», — подчеркнула Ероханова.

Она обратилась к местным жителям и призвала их быть максимально осторожными: не парковать автомобили под деревьями, не стоять возле рекламных щитов и шатких конструкций.

В связи с непогодой все службы жизнеобеспечения перевели на усиленный режим работы. Глава округа добавила, что ситуация находится на ее личном контроле, администрация на постоянной связи с энергетиками, МЧС и руководителями территориальных отделов.