Цикл уроков самообороны с участием бойцов Росгвардии пройдет в Дубне

В Дубне стартовал новый проект с участием бойцов Росгвардии. Школьники изучат приемы самообороны и узнают нюансы профессии.

Уже прошло первое занятие. В его рамках бойцы продемонстрировали самые простые приемы защиты от нападения. Мальчики и девочки теперь знают, что делать, если нападающий схватил руку.

«Мне все очень понравилось. Больше всего было интересно, как нас учили защищаться от ножа и пистолета», — сказала ученица школы № 9 Ника Пацюк.

Ребята задали бойцам Росгвардии много вопросов: что они охраняют, каких преступников задерживали, как научиться метко стрелять.

«Мы хотим, чтобы дети знали, чем мы занимаемся, что мы охраняем покой в городе. Если что-то случится, они могли подойти к нам на улице и попросить помощи», — отметил инструктор направления профподготовки отдела кадров Дубненского отдела вневедомственной охраны Антон Сорокин.

Для старшеклассников подготовили программу посложнее. Педагоги уже составляют график, даты и темы уроков.