Цикл просветительских лекций об энергетике начался в Подмосковье

В Красногорске прошла первая лекция федерального проекта «Россия — энергетическая держава». Ее для школьников провел министр энергетики Московской области Сергей Воропанов. Мероприятие состоялось в образовательном центре «Полет» накануне Российской энергетической недели, которая пройдет в Москве с 15 по 17 октября.

«Энергетика — это локомотив всех технологических изменений в мире. Без нее невозможно развитие ни промышленности, ни социальной сферы, ни повседневной жизни человека. Именно поэтому так важно развивать все отрасли — электроэнергетику, добычу и переработку газа и нефти, атомную промышленность, использование возобновляемых источников», — подчеркнул министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Проект реализуют по поручению Минэнергетики России. Он охватывает все регионы страны. Его цель — познакомить молодежь с работой топливно-энергетического комплекса и показать перспективы профессий в этой сфере.

В Красногорске лекцию посетили более 280 учеников 7–10-х классов, в том числе ребята инженерных направлений, которые углубленно изучают физику, химию и математику. Сергей Воропанов рассказал о развитии энергосистемы страны, ее роли в годы Великой Отечественной войны, современных вызовах и планах на будущее. Лекция прошла в формате открытого диалога: школьники задавали вопросы о новых технологиях и профессиях будущего.

Напомним, в сентябре в Подмосковье уже проходил Межрегиональный энергетический форум «Решения для нового технологического уклада» с участием представителей власти, энергетических компаний и научного сообщества. Теперь работа по развитию отрасли продолжается и в просветительском формате — для школьников, которые станут будущими специалистами в энергетике.