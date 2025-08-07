Цифровые системы управления установят на Загорской ГАЭС в 2025 году

На крупнейшей в России гидроаккумулирующей электростанции в Загорске начался монтаж нового оборудования. В рамках комплексной программы модернизации «РусГидро» на объекте проведут реконструкцию открытого распределительного устройства напряжением 35 киловольт.

Проект предусматривает полную замену оборудования, введенного в эксплуатацию еще в 1980-х годах. В прошлом году специалисты установили современные сухие трансформаторы мощностью четыре тысячи киловольт-ампер, заменившие устаревшие аналоги.

Новое оборудование отличается улучшенными эксплуатационными характеристиками и соответствует самым строгим требованиям пожарной и экологической безопасности.

«Реконструкция ОРУ-35 кВ призвана гарантировать устойчивую работу системы собственных нужд, обеспечивающей надежное функционирование генерирующего оборудования и всех ключевых систем станции», — пояснил директор Загорской гидроаккумулиурующей электростанции Виктор Жизневский.

В 2025 году на станции предстоит завершить монтаж еще двух трансформаторов, установить современные элегазовые выключатели и ограничители перенапряжения.

Параллельно строители возводят новые маслоприемники и маслосборники, а также готовят фундаменты для размещения оборудования.

Особое внимание уделяют модернизации систем управления объектом. В здании подстанционного пульта устанавливают новые шкафы релейной защиты и автоматики, созданные на современной микропроцессорной базе.

Все работы выполняются силами специалистов компании «Гидроремонт-ВКК» с использованием отечественного оборудования. Трансформаторы поставляет предприятие «ЛЗМ» из Московской области, а шкафы релейной защиты и автоматики — группа компаний «ЭКРА» из Чебоксар.

Завершить реконструкцию планируется до конца года.