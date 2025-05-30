Цифровые паспорта готовности многоквартирных домов введут в Подольске

Сделать работу в сфере ЖКХ прозрачнее поможет новая система цифровых паспортов готовности многоквартирных домов. Накануне к ней присоединился Подольск. Благодаря этому бумажные документы заменят на электронные.

Инициатива позволит усилить контроль за подготовкой жилищного фонда к зиме. Процесс обсудили на совещании в администрации муниципалитета. Его провел глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

«В округе почти две тысячи многоквартирных домов предстоит подготовить к осенне-зимнему периоду. Все данные о состоянии систем отопления, водоснабжения, вентиляции, а также результаты проверок и испытаний будут фиксироваться в электронном виде и храниться в государственной информационной системе ЖКХ», — отметил Григорий Артамонов.

При этом ответственность за подготовку и оформление цифровых паспортов будут нести управляющие организации, ТСЖ и ЖСК. Все должно быть оформлено и подписано до 15 сентября.

Кроме того, на совещании озвучили, что в округе идет модернизация жилищно-коммунального хозяйства. Работы проводят совместно с Фондом капитального ремонта Московской области.

Так, в 2025 году капитально отремонтируют системы в 281 доме округа: заменят лифты, инженерные коммуникации, обновят фасады и подвалы, установят индивидуальные тепловые пункты.