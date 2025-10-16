Цифровую систему управления проектами разработают во Фрязине

Компания «Техническое бюро 22» пополнила число резидентов особой экономической зоны «Исток», которая располагается во Фрязине. Предприятие будет создавать и внедрять программно-технические решения для цифровизации в сфере строительства.

Общий объем инвестиций в проект превысят 15 миллионов рублей.

«В результате его реализации на предприятии будет создано порядка 60 рабочих мест. Статус резидента ОЭЗ позволит компании получить ряд льгот и преференций», — пояснила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Режим особой экономической зоны предоставляет компании налоговые преимущества: на первые пять лет ставку налога на прибыль снижают до 2%, полностью обнуляют земельный и транспортный налоги, а налог на имущество не взимают в течение десяти лет.

Дополнительными преференциями являются нулевые ставки ввозных таможенных пошлин и НДС.

«Техническое бюро 22» специализируется на разработке передовой цифровой платформы для управления строительными проектами. Система представляет собой комплексное решение для организации слаженного взаимодействия заказчиков, подрядчиков, проектировщиков и служб строительного контроля.

Функционал системы включает создание единого архива для всей проектной документации и материалов, а также глубокую интеграцию информационных технологий в услуги строительного контроля, технического инжиниринга и диагностики опасных объектов.

