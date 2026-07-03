Цифровую систему управления экстренными службами внедрят в Подмосковье

В Подмосковье проходит апробация новой государственной информационной системы, которая призвана повысить эффективность управления пожарно-спасательными подразделениями. Проект реализует МЧС России совместно с Минцифры России при поддержке Правительства страны на единой цифровой платформе «ГосТех».

Информационная система «Обеспечение управления силами и средствами пожарно-спасательных гарнизонов» предназначена для координации действий подразделений при тушении пожаров и ликвидации других чрезвычайных происшествий.

Ее внедрение позволит сократить время принятия решений, повысить оперативность взаимодействия между службами и обеспечить более эффективное управление силами и средствами, задействованными при проведении аварийно-спасательных работ.

Сейчас систему тестируют на территории Московской области в условиях, максимально приближенных к реальной работе пожарно-спасательных подразделений. По итогам апробации специалисты оценят работу цифровых решений и их готовность к дальнейшему внедрению.

Новая платформа станет единым цифровым инструментом для диспетчерских служб. Она позволит в режиме реального времени отслеживать наличие свободных сил и техники, контролировать готовность подразделений к выезду, автоматизировать сбор и обработку данных, а также проводить учет ресурсов и диспетчеризацию.

Кроме того, система будет использовать цифровые карты и навигационные сервисы для построения оптимальных маршрутов. В ней также планируют аккумулировать сведения о пожарно-спасательных гарнизонах, составе подразделений, их готовности к реагированию и результатах работы.