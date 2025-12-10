Цифровую карту елочных базаров запустили в Подмосковье

Для удобства жителей в Подмосковье начала работать интерактивная карта елочных базаров. Теперь найти подходящую точку продажи станет значительно проще.

Карту разместили на сайте «МОй АПК». В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона уточнили, что на портале также доступны сведения об услугах, новости и информация о продукции, которую производят в регионе.

«На интерактивной карте отмечено более 170 официальных точек продаж в Подмосковье, где каждый желающий сможет приобрести лесную красавицу. При этом онлайн-карта будет регулярно обновляться, чтобы пользователи всегда могли получить актуальную информацию и выбрать ближайшую торговую точку», — пояснили в ведомстве.

Большинство елочных базаров начнут работать в Московской области 20 декабря.