Цифровой сервис оптимизировал работу коммунальных служб в в Солнечногорске

Коммунальные службы Солнечногорска начали использовать цифровую систему управления «Яндекс.Вектор», которая позволяет улучшить планирование маршрутов уборочной техники и быстро реагировать на изменения обстановки. Новая платформа помогает распределять задания между сотрудниками и контролировать их выполнение.

Система частично заменила ручное управление: диспетчеры учреждения «ДЕЗ г. о. Солнечногорск» передают задания «Яндекс Вектору», который распределяет задачи между дворниками и трактористами. Каждый сотрудник получает ежедневный маршрут и начинает работу с указанной стартовой точки.

«„Яндекс Вектор“ ведет работников до начального пункта, после чего они выполняют свои задачи, ориентируясь на навигатор. Такая организация помогает организовать слаженную работу коммунальной службы и поддерживать территорию муниципалитета в чистоте», — отметил первый заместитель главы городского округа Виталий Тушинов.

Система следит за тем, как выполняются задания, контролирует движение техники и зоны ответственности.

«Ранее сотрудник, выполняя работы по содержанию городского округа Солнечногорск, мог пропустить территории. Теперь в телефоне все четко. Это очень облегчило нашу работу: человеку ясно и понятно задание на его рабочий день», — поделился сотрудник «ДЕЗ г. о. Солнечногорск» Сергей Рывков.

Разработка системы «Яндекс Вектор» была выполнена Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области совместно с платформой «Яндекс Go для бизнеса». Сейчас сервис активно внедряют в разных регионах Подмосковья.