Цифровой сервис для интерпретации медицинских анализов запустили в Подмосковье

Жителям Подмосковья стал доступен новый цифровой инструмент с применением искусственного интеллекта. Речь идет о сервисе для анализа лабораторных показателей.

Услуга позволяет пользователям не только увидеть результаты обследований, но и получить их подробное объяснение, а также индивидуальные рекомендации с учетом выявленных отклонений.

«Московская область первая в России реализовала сервис, когда искусственный интеллект автоматически интерпретирует результаты лабораторных исследований и дает их понятную расшифровку, а также акцентирует внимание на рисках для здоровья пациента", – пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Расшифровка анализов не считается медицинским заключением и носит исключительно рекомендательный характер. Тактику лечения должен определить врач.

Чтобы воспользоваться функцией, нужно открыть приложение «Добродел Здоровье», перейти в раздел с лабораторными результатами, а система сама выполнит их обработку. Скачать сервис можно бесплатно.