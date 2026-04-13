Мингосуправления Подмосковья напомнило об онлайн-портале с цифровыми решениями

Популярность портала «Цифровой регион» продолжает расти. По данным Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, с начала года количество посетителей превысило 24,2 тысячи человек, а общее число пользователей с момента запуска портала составило более 67 тысяч.

На платформе появился раздел «Личный кабинет бизнеса». Он позволяет IT-компаниям представлять свои цифровые решения в формате информационных карточек. Чтобы разместить собственное решение, необходимо пройти регистрацию, указать ИНН, наименование организации, данные ответственного лица и адрес электронной почты.

Бизнес получает возможность не только заявить о своих решениях, но и напрямую отслеживать запросы государственных организаций, оперативно предлагая свои технологии для реализации региональных и отраслевых проектов.

«Цифровой регион» способствует формированию системного подхода к внедрению технологий. Пользователи могут ознакомиться с описанием практик, ожидаемыми эффектами и подать заявки на их внедрение, что значительно ускоряет процесс масштабирования успешных решений.

