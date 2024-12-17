Цифровой проект «50 умных ФОКов» начнут реализовывать в Лобне в 2025 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел еженедельное совещание с членами правительства и главами муниципалитетов. Основной темой обсуждения на совещании стала работа общественного транспорта в регионе.

В городском округе Лобня функционирует 17 маршрутов общественного транспорта, перевозки по которым осуществляют компании «Мострансавто» и «Северный тракт». В этом году компания «Мострансавто» добавила на маршруты 13 новых автобусов, а также обновила 38 единиц подвижного состава, повысив их класс. Кроме того, в ближайшее время планируется модернизировать три автобуса, обслуживающих маршрут № 1.

Компания «Северный тракт» вывела на рейсы шесть новых комфортабельных автобусов малого класса. Также в планах обновление подвижного состава на маршруте № 24к.

Помимо вопросов транспортной инфраструктуры, на совещании обсудили реализацию пилотного проекта «50 умных ФОКов».

«В 2024 году в Московской области запустили инновационный проект, реализация которого подразумевает интеграцию искусственного интеллекта в управление спортивными объектами, что позволит анализировать загрузку физкультурно-оздоровительных комплексов и контролировать посещаемость спортсменов», — сообщила в своем Telegram-канале глава Лобни Анна Кротова. Спортивные объекты Лобни планируют присоединиться к проекту в 2025 году.

В ходе видеоконференции традиционно уделили внимание работе с обращениями жителей, а также рассмотрели ряд других актуальных вопросов.