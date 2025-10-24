Цифровой маммограф начал работать в больнице Жуковского

В Жуковской областной клинической больнице введен в эксплуатацию современный маммограф отечественного производства. Цифровое оборудование размещено в специально оборудованном кабинете маммографии городской поликлиники.

Приобретение аппарата стало возможным благодаря реализации проекта «Продолжительная и активная жизнь». Главный врач Жуковской областной клинической больницы Лилия Бусыгина выразила уверенность в том, что ввод в строй нового маммографа позволит увеличить процент выявления рака молочной железы на ранних стадиях в Жуковском.

Одним из ключевых преимуществ нового маммографа является наличие специальной приставки, позволяющей проводить биопсию из опухоли молочной железы непосредственно во время проведения маммографии. Это сокращает время, необходимое для постановки точного диагноза, и позволяет оперативно приступить к необходимому лечению. Врач-рентгенолог Наталья Макаренко подчеркнула, что новое оборудование обладает широкими функциональными возможностями.

«Новое оборудование позволяет сделать как стандартные снимки, так и томосинтез, и получать высококачественные рентгенограммы при минимальной дозовой нагрузке на пациента», — сообщила врач-рентгенолог Наталья Макаренко.

По статистике Жуковской областной клинической больницы, с начала текущего года пациентам было выполнено более пяти тысяч маммографических исследований по полису обязательного медицинского страхования. Записаться на маммографическое обследование можно несколькими способами: лично обратившись в стойку регистрации поликлиники, позвонив по телефону 122, а также через региональный портал государственных услуг.