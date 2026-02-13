Цифровизацию и безопасность образовательной среды обсудили в Котельниках

В Котельниках на совещании с руководителями образовательных учреждений обсудили внедрение искусственного интеллекта в школы и вопросы безопасности учебной среды. Встреча прошла 11 февраля на базе школы № 1 с участием главы округа Михаила Соболева, представителей администрации и директоров учебных заведений.

Ключевой темой совещания стало использование современных цифровых технологий в образовательном процессе. С прошлого года в школах Подмосковья активно внедряется сервис «Ассистент преподавателя», к которому уже присоединились более трех тысяч педагогов. Система включает ИИ-помощника для генерации планов уроков и тестов, а также конструктор интерактивных викторин для вовлечения учеников. Как отметили участники встречи, использование сервиса существенно сокращает время на подготовку и повышает качество обучения.

Отдельное внимание уделили результатам участия школьников во Всероссийской олимпиаде. По итогам муниципального этапа Котельники вошли в топ‑5 Подмосковья по приросту участников, что свидетельствует о растущем интересе детей к интеллектуальным состязаниям.

Важной частью повестки стала тема психологического комфорта и безопасности в школах. Со следующей недели в округе стартуют открытые форумы для родителей. Вместе с психологами, педагогами и представителями системы профилактики планируется обсудить новые вызовы, с которыми сталкиваются дети, и выработать эффективные меры поддержки.