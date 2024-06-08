Цифровизация, роботы и инвестиции. В Подмосковье назвали задачи для развития региона

Противостояние санкциям на сегодняшний день не главная задача, основной целью должно быть развитие собственных производств. Московская область привлекает инвесторов из многих стран, в частности, есть большой интерес со стороны китайских компаний, рассказал в интервью 360.ru на полях ПМЭФ заместитель председателя правительства Подмосковья Вячеслав Духин.
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