Импортозамещение, автопром и цифровизация. Главные направления развития Подмосковья обозначили на ПМЭФ

Подмосковье заинтересовано в привлечении инвесторов и развитии различных производств, включая проекты импортозамещения. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума заявил заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин. Он также рассказал об идее оформления стенда региона и новых проектах.

Производство автомобилей

На стенде Подмосковья на ПМЭФ гостей встречает огромный робот. Он стал отсылкой к перезапуску производства автомобилей в Солнечногорске. Объект выполнен из деталей, которые будут использоваться при сборке машин.

«Долгое время для Московской области очень яркий был инвестиционный проект — это завод „Мерседес“ в Есипово. Он выпускал около 30 тысяч машин в год. Это тема, которая была запущена по так называемому специнвестконтракту. Губернатор Московской области лично очень много занимался этим проектом. Это действительно была успешная инвестиционная история», — рассказал Духин.

Из-за известных событий компания ушла с российского рынка, однако, как подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, «свято место пусто не бывает». Спустя некоторое время инвесторы из Китая заинтересовались площадкой и производством.

«В итоге такая договоренность была заключена. Претендентов было несколько. С одним из претендентов удалось договориться об условиях, которые устраивают обе стороны. И вот в ближайшее время производство возобновится. Тестовая сборка уже произошла и планы у китайцев достаточно амбициозные», — указал зампред.

На заводе сначала будут производить автомобили с двигателями внутреннего сгорания, а затем запустят гибриды и электромобили. Согласно планам, завод сможет выпускать свыше 100 тысяч машин в год.

Искусственный интеллект и цифровизация

Еще один робот на стенде Подмосковья — специалист по жилищно-коммунальному хозяйству по имени Женя. Он соединен со всеми отраслевыми системами, которые контролируют работу котельных, работу сетей. Кроме того, он находится в коммуникации с жителями относительно того, какие где произошли аварии, как они устраняются, кто несет за это ответственность.

«И может давать на этот счет оперативные комментарии, а также принимать обращение в „Добродел“, которая является главной платформой для коммуникации с жителями по проблемным вопросам», — рассказал специалист.