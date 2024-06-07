Импортозамещение, автопром и цифровизация. Главные направления развития Подмосковья обозначили на ПМЭФ
Зампред правительства Подмосковья Духин рассказал на ПМЭФ о новых проектах
Подмосковье заинтересовано в привлечении инвесторов и развитии различных производств, включая проекты импортозамещения. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума заявил заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин. Он также рассказал об идее оформления стенда региона и новых проектах.
Производство автомобилей
На стенде Подмосковья на ПМЭФ гостей встречает огромный робот. Он стал отсылкой к перезапуску производства автомобилей в Солнечногорске. Объект выполнен из деталей, которые будут использоваться при сборке машин.
«Долгое время для Московской области очень яркий был инвестиционный проект — это завод „Мерседес“ в Есипово. Он выпускал около 30 тысяч машин в год. Это тема, которая была запущена по так называемому специнвестконтракту. Губернатор Московской области лично очень много занимался этим проектом. Это действительно была успешная инвестиционная история», — рассказал Духин.
Из-за известных событий компания ушла с российского рынка, однако, как подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, «свято место пусто не бывает». Спустя некоторое время инвесторы из Китая заинтересовались площадкой и производством.
«В итоге такая договоренность была заключена. Претендентов было несколько. С одним из претендентов удалось договориться об условиях, которые устраивают обе стороны. И вот в ближайшее время производство возобновится. Тестовая сборка уже произошла и планы у китайцев достаточно амбициозные», — указал зампред.
На заводе сначала будут производить автомобили с двигателями внутреннего сгорания, а затем запустят гибриды и электромобили. Согласно планам, завод сможет выпускать свыше 100 тысяч машин в год.
Искусственный интеллект и цифровизация
Еще один робот на стенде Подмосковья — специалист по жилищно-коммунальному хозяйству по имени Женя. Он соединен со всеми отраслевыми системами, которые контролируют работу котельных, работу сетей. Кроме того, он находится в коммуникации с жителями относительно того, какие где произошли аварии, как они устраняются, кто несет за это ответственность.
«И может давать на этот счет оперативные комментарии, а также принимать обращение в „Добродел“, которая является главной платформой для коммуникации с жителями по проблемным вопросам», — рассказал специалист.
Санкционное давление и импортозамещение
Вячеслав Духин выразил уверенность, что противостояние санкциям на сегодняшний день это не главная задача. Основная цель — развитие собственных производств. При этом изоляция России, которую добивались некоторые страны провалилась, что видно на примере ПМЭФ.
«Хотя бы по происходящему на нашем стенде можно видеть, что есть много инвесторов из Китая, есть инвесторы из Индии, есть инвесторы из ближнего зарубежья, из Узбекистана, из Белоруссии. Множество проектов, которыми владели компании из недружественных стран в Подмосковье, их, как известно, около 200, продолжают работать. Где-то поменялись собственники, где-то управление осуществляют те команды, которые и при старых собственниках из США и Европы управляли предприятиями. Но так или иначе, остановленных заводов практически нет. И в этом смысле можно говорить о том, что изоляция тоже не удалась», — подчеркнул Духин.
На сегодняшний день Россия научилась обходиться без иностранных комплектующих, а на территории страны запущено множество проектов импортозамещения, в том числе и в Подмосковье.
«Мне кажется, сейчас хорошее время для того, чтобы заниматься производством, особенно в Московской области. У нас, собственно, и растут практически все отрасли обрабатывающей промышленности», — отметил специалист.
Инвестиции и новые проекты
Духин также обратил внимание, что на сегодняшний день Московская область заинтересована в привлечении инвесторов, способных создать новые рабочие места, платить налоги и развивать производства. При этом некоторые компании, ушедшие из России, пытаются вновь вернуться на рынок, используя различные лазейки.
«Ну, а что касается других стран, которые проводят взвешенную политику и строят конструктивные отношения с Россией. Таких стран большинство. И в этом смысле недостатков торговых партнеров ни у Подмосковья, ни у нашей страны в целом, я думаю, в ближайшее время не будет», — указал Духин.
Привлекательность Подмосковья для бизнеса
В заключение Духин отметил, что на полях ПМЭФ был представлен национальный рейтинг инвестиционного климата. Московская область уже третий год подряд удерживает третье место.
«Это действительно очень важная шкала оценок, очень важный бенчмарк, там острая конкуренция, много предпринимается усилий другими регионами для того, чтобы занять более выгодную, более высокую позицию. И мы знаем, что команды, которые являются с нашими конкурентами, нашими визави — это сильные команды, которые тратят много энергии для того, чтобы привлечь инвесторов к себе и создать для них наилучшие условия. Тем не менее, Московская область в тройке, Московская область в группе лидеров. И надеемся, что так будет и дальше оставаться, а, даст Бог, еще и улучшим», — подытожил Духин.
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