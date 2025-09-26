Цифровизация и экология. Как ИИ спасает природу в Подмосковье?

Фото: Журавль и цапля в лесопарке «Ближняя дача» в Мытищах / Медиасток.рф

Почти 4 тысячи датчиков контроля чистоты воды и воздуха установили в Подмосковье

Искусственный интеллект применяют в Подмосковье в разных отраслях. Он помогает следить за порядком во дворах и на дорогах, получать госуслуги и выявлять правонарушения. Нейросеть также стала незаменимым инструментом для охраны окружающей среды. О том, как ИИ следит за экологией, — в документальном фильме 360.ru «Зеленый код».

Подмосковье стало лидером в России по цифровизации экологии. Искусственный интеллект следит за состоянием воды, воздуха и почвы. Это особенно важно, когда на территории области работают тысячи предприятий.

«Мы — лидеры в области цифровизации сферы экологии. Невозможно было бы достичь такого статуса, не вовлекая цифру повсеместно. Мы уделяем должное внимание и цифровой безопасности, внедряем ее, стараясь одновременно и заменить человеческие ресурсы, упростив работу, и получать аналитику больших данных по нажатию одной кнопки», — сказал глава регионального Минэкологии Виталий Мосин.

Все данные по состоянию воды, воздуха и почвы стекаются в Центр управления регионом. На карте специалисты видят жалобы жителей и информацию, которую собирают специальные датчики. Всего таких устройств в регионе порядка четырех тысяч. Они оценивают наличие выбросов в окружающую среду.

При выявлении отклонений на место выезжает передвижная лаборатория. Экологи проводят анализы и определяют источник нарушения. После этого данные передают в ЦУР.