Церемония жеребьевки Единой школьной лиги прошла в Мытищах

Торжественная церемония жеребьевки Единой школьной лиги Московской области состоялась в Доме культуры «Яуза». Более четырех тысяч команд будут соревноваться в футзале, баскетболе 3х3, волейболе и шахматах.

Лига в этом году достигает нового уровня, привлекая рекордное количество участников.

Представленные виды спорта широко распространены в Мытищах, что дает местным школьникам возможность проявить свои способности и побороться за звание лучших.

Муниципальный этап соревнований станет первым шагом к достижению победы. Двенадцать коллективов, которые по результатам жеребьевки были разделены на две группы, вступили в борьбу за звание лучшей школьной команды городского округа Мытищи.

Участие в церемонии принял известный спортсмен, выпускник мытищинской специализированной школы олимпийского резерва по плаванию и мастер спорта России Александр Андреев.

Команды учебных заведений NºNº 10, 14, 15, 32, 34 и 35 вошли в группу «А», а группу «Б» составляют команды учебных заведений NºNº 3, 4, 8, 17, 19 и

33. Участники с нетерпением ждут начала нового сезона, который стартует в октябре. Впереди их ожидают захватывающие матчи, упорная борьба и незабываемые эмоции.

Единая школьная лига Московской области продолжает развиваться, предоставляя школьникам возможность продемонстрировать свои способности и навыки. Этот проект способствует популяризации спорта, укреплению командного духа и формированию здорового образа жизни среди молодежи. Жеребьевка стала ярким стартом нового спортивного сезона, и все участники настроены на победу.

Тем временем, пока школьники готовятся к новым соревнованиям, на сцене ДК «Яуза» были награждены победители муниципальных соревнований по сдаче спортивных норм ГТО. Здесь первое место заняла команда школы Nº 8, сразу же подтвердив свой статус одного из фаворитов нового спортивного сезона.