Церемония жеребьевки Единой школьной лиги прошла в Химках

В городском округе Химки стартует новый сезон Единой школьной лиги Подмосковья. В пресс-центре «Арена Химки» провели жеребьевку, где определили составы групп и расписание игр.

Участники школьной лиги будут соревноваться в четырех видах спорта: волейбол, футзал, баскетбол 3×3 и шахматы. Помимо ярких матчей школьников ждут мастер-классы от легенд российского спорта. В команду профессиональных наставников вошли и звездные баскетболисты команды «Химки».

«В этом году стартует уже третий сезон лиги. Участие примет все Подмосковье — все 56 округов. Хотим сделать этот проект на уровне профессиональных лиг — с прямыми трансляциями, разборами хайлайтсов и матчами с профессиональными спортсменами», — рассказал руководитель Единой школьной лиги Московской области Александр Зайцев.

Большая борьба начнется уже 30 сентября. Торжественное открытие школьной лиги проведут в баскетбольном центре «Химки» в 12:00. В программе: парад команд, представление участников, напутственные слова почетных гостей, шоу баскетбольных фристайлеров и первые матчи.

Лучшие команды по итогам городского этапа представят Химки на областном уровне, который пройдет этой весной. Масштабный проект Единой школьной лиги Московской области в 2024 году инициировал губернатор Андрей Воробьев.