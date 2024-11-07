Церемония закрытия выставки картин молодых художников прошла в Мытищах

Экспозиция «Импульс.АРТ» завершила свою работу в молодежном центре «Импульс». В течение нескольких недель творческие люди города делились своим видением мира с посетителями.

Выставка проходила в Мытищах уже в 17-й раз. Она стала отличным местом для отдыха, развития и общения. Каждый мог найти здесь что-то интересное и познавательное, открыть новые таланты и вдохновиться на творческие поиски.

На закрытии экспозиции ее участникам вручили сертификаты художников, а также провели розыгрыш призов. Изюминкой мероприятия стало совместное создание картины. Художники и гости вместе написали произведение, ставшее символом единения и взаимодействия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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