Церемония закрытия Летнего кубка по хоккею прошла в Воскресенске

В Воскресенске состоялся традиционный хоккейный турнир, в котором приняли участие юные спортсмены 2008 года рождения, завершающие свое обучение в хоккейных школах. В этом году за главный трофей боролись четыре команды из Подмосковья.

Торжественная церемония закрытия Летнего кубка по хоккею собрала множество зрителей и болельщиков. Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин поздравил участников и победителей, пожелав им дальнейших успехов в спортивной карьере.

«Слава хоккейной школы Воскресенска действительно заслуживает гордости. Уверен, что наши юные хоккеисты имеют большой потенциал для дальнейших побед и продолжат радовать нас новыми достижениями на льду», — отметил Алексей Валерьевич.

Турнир стал ярким событием для местного сообщества, продемонстрировав высокий уровень подготовки юных хоккеистов и их стремление к победе.

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