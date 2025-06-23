Церемония захоронения останков советских солдат прошла в Серпухове

В Серпухове состоялось захоронение останков пяти советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Церемонию провели на «Рубеже обороны». Почтить их память пришли сотни жителей муниципалитета.

Останки обнаружили участники поисково-исследовательского отряда «Разведрота» под руководством Дмитрия Дериенко недалеко от мемориала «Слава» в деревне Станки. Они отметили, что поиск пропавших будет продолжен.

«Церемония захоронения на мемориале проходит в 11 раз. Еще 188 бойцов нашли приют в братских могилах на протвинской земле. Они сражались и обороняли наш округ в годы Великой Отечественной Войны. Важно хранить наследие народа-победителя и передавать традиции будущим поколениям. Вечная память», — прокомментировал глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.