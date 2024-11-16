Церемония вступления на должность главы прошла в Котельниках

Глава Михаил Соболев принял присягу и официально вступил в должность в соответствии с Уставом городского округа Котельники. Он избран на пять лет.

Решение об избрании Михаил Соболева зачитал председатель Совета депутатов Анатолий Бондаренко.

На торжественную церемонию пришли депутат Государственной Думы Роман Терюшков, депутат Московской областной Думы Владимир Жук, глава Люберец Владимир Волков, настоятель Храма иконы Божией Матери Отец Павел, сотрудники администрации и приглашенные гости.

Депутат Госдумы Роман Терюшков озвучил поздравление от губернатора Московской области Андрея Воробьева. Поздравил Михаила Соболева настоятель храма и передал напутственные слова от Архиепископа Подольского и Люберецкого Аксия.

Михаил Соболев в своей речи отметил потенциал городского округа, неравнодушие жителей, активность депутатов и возможность войти в число лидеров среди муниципалитетов Московской области.

«Здесь необходимо совместное, поэтапное решение вопросов практически во всех сферах жизни. Особенно важно доверие жителей. Только реальными делами мы можем изменить наш город к лучшему. Самое главное — делать это вместе, и результат не заставит себя долго ждать», — отметил глава.

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