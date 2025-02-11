Церемония вручения значков ГТО пройдет в Люберцах

Золотые, серебряные и бронзовые знаки отличия ГТО вручат лучшим участникам зимнего фестиваля в Люберцах. Более 30 медалей получат сотрудники трудовых коллективов.

В начале феврале в Люберцах прошел фестиваль ГТО среди предприятий. Руководитель Центра тестирования ГТО Евгений Петров рассказал, что церемония награждения пройдет летом.

«Подобный фестиваль среди трудовых коллективов городского округа проводился впервые. В программе спортивного праздника был бег на один, два и три километра, стрельба из положения сидя или стоя из электронного оружия, наклон вперед на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лежа, подтягивание или рывок гири», — сказал Евгений Петров.

Евгений Петров добавил, что среди лучших — представители команд компании «Тензо-М», Дирекции спортивных сооружений, ДС «Триумф», Федерация киокусинкай.