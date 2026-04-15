Церемония вручения школьникам первых паспортов прошла в Подольске
Еще 10 подольских школьников получили главный документ гражданина Российской Федерации. На торжественной церемонии прозвучали теплые напутствия и аплодисменты.
Эти ребята уже преуспели в науке, культуре, в спорте, участвуют в патриотических проектах. С важным событием в их жизни школьников поздравил первый заместитель главы городского округа Владимир Кравцов.
«Теперь каждый из вас обладает не только правами, но ответственностью. Я хочу, чтобы вы знали, что любому из вас по плечу любая задача, любые мечты, даже полететь в космос», — обратился к виновникам торжества Владимир Кравцов.
Разделить волнительный момент с ребятами пришли их родители, которые сожалеют о том, что в их время процедура вручения паспорта была гораздо скромнее.
«Мне в детстве его просто вручили, эмоций не было никаких. Впервые за 36 лет я вижу, что вручение может быть настолько официальным. Это очень круто, что сейчас так сделали — аплодисменты, камеры, много людей», — поделился один из отцов Иван Суедов.
Действительно, для ребят такое мероприятие становится настоящим праздником: они приходят нарядными, общаются друг с другом, бережно держат в руках новенький паспорт, а после торжественной церемонии участники делают общее фото на память, чтобы сохранить в сердце этот особенный день.