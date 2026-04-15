Церемония вручения школьникам первых паспортов прошла в Подольске

Эти ребята уже преуспели в науке, культуре, в спорте, участвуют в патриотических проектах. С важным событием в их жизни школьников поздравил первый заместитель главы городского округа Владимир Кравцов.

«Теперь каждый из вас обладает не только правами, но ответственностью. Я хочу, чтобы вы знали, что любому из вас по плечу любая задача, любые мечты, даже полететь в космос», — обратился к виновникам торжества Владимир Кравцов.

Разделить волнительный момент с ребятами пришли их родители, которые сожалеют о том, что в их время процедура вручения паспорта была гораздо скромнее.