Церемония вручения школьникам первых паспортов прошла в Лобне

Торжественная церемония прошла в Музее истории города. Ребятам вручили паспорта и рассказали об истории родного края.

Глава Лобни Анна Кротова поздравила юных граждан с важным событием. Она пожелала ребятам смело двигаться к целям, гордиться родным городом и страной, а также напомнила, что паспорт — это не только права, но и ответственность.

После вручения документов участники мероприятия познакомились с экспозицией музея и приняли участие в краеведческой викторине. Такая церемония уже стала традицией для Лобни. Ежегодно десятки подростков получают свой первый паспорт именно здесь, в атмосфере праздника.

Мероприятие проводится ежемесячно и охватывает всех жителей муниципалитета, которым исполнилось 14 лет.

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