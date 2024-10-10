Сегодня 10:36 Церемония вручения школьникам первых паспортов прошла в администрации Красногорска 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Подмосковье

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Первые паспорта граждан России торжественно вручили школьникам в администрации Красногорска. Девять юношей и девушек получили основной государственный документ страны из рук главы городского округа Натальи Тимошиной.

С приобретением взрослой «корочки» ребят и их родителей поздравили также представители администрации. «Не каждому из наших 14-летних ребят удается в такой торжественной обстановке получить паспорт. Я надеюсь, что это для вас большой посыл в будущую счастливую, а самое главное, яркую жизнь, которая принесет новые начинания, подвиги — маленькие и большие», — пожелала школьникам руководитель муниципалитета.

Одни молодые люди уже определились с планами на будущее, другие пока находятся в раздумьях о том, какой профессиональный путь выбрать. Ученица девятого класса образовательного центра «Созвездие» Татьяна Молотова призналась, что хочет стать известной певицей. А восьмиклассник гимназии № 7 Артем Рубис — археологом.

Стремления у всех разные, но школьников объединяет одно. Абсолютно все участники мероприятия признались, что держать в руках паспорт своей страны является для них большой гордостью и началом нового взрослого пути. Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».