Церемония вручения первых волонтерских книжек школьникам прошла в Дмитрове

Мероприятие было организовано Ресурсным центром «Волонтеры Подмосковья» и Комплексным молодежным центром «Сфера».

Для школьников-активистов и участников «Движения Первых» этот день стал настоящим праздником гражданской ответственности и искренней доброты. Каждая волонтёрская книжка символизирует готовность бескорыстно помогать и вдохновлять других.

«Сегодня мы видим, как растет новое поколение дмитровчан – неравнодушных, инициативных, готовых менять мир вокруг себя. Волонтерство – это не просто помощь, это образ жизни, который делает нас сильнее как общество. Горжусь каждым из вас и верю, что ваша энергия приведет к еще большим добрым переменам!» - подчеркнул глава Дмитровского округа Иван Курданин.

После официальной части ребят ждала музыкальная игра бинго, которая подарила много радости и помогла участникам еще больше сплотиться.