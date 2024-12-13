Церемония вручения первых паспортов прошла в Чехове в День Конституции

В городском округе Чехов стало доброй традицией вручать паспорта юным гражданам России в дни государственных праздников. В этот раз торжественная церемония прошла в День Конституции, когда девять школьников получили свой первый главный документ.

Мероприятие состоялось в торжественной обстановке. Глава городского округа Михаил Собакин поздравил ребят с этим важным событием.

«Благодаря вашим стараниям, усердному учению, самоотдаче на благо нашей Родины, мы будем и дальше расти и развиваться. Наша страна будет самой сильной и независимой. Поэтому в этот день я хочу пожелать вам всего самого доброго, неиссякаемой энергии. Учитесь, развивайтесь и делайте вклад в нашу страну», — подчеркнул он.

Торжественное мероприятие завершилось общим фото на память. Кроме паспортов, ребята получили сувениры и экземпляры Конституции Российской Федерации, чтобы лучше узнать свои права и обязанности как граждан своей страны.