Церемония вручения первых паспортов школьникам прошла в Зарайске

В Зарайске вручили первые паспорта еще четырем школьникам. Церемония стала частью всероссийской патриотической акции «Мы — граждане России!», организатором которой организатором выступает «Движение первых».

Школьников поздравил глава муниципального округа Виктор Петрущенко. «Паспорт — это тот единственный документ, который будет вас сопровождать всю жизнь. Я вам желаю вырасти людьми, достойными паспорта гражданина Российской Федерации. Поздравляю вас», — обратился к виновникам торжества руководитель муниципалитета.

Ребят на церемонии поддерживали родители, ведь получение паспорта — особое событие. Школьники также принесли клятву на верность Родине. После торжественного вручения было сделано общее фото на память, и школьники отправились вперед — в новый этап жизни.

Такие мероприятия способствуют формированию у молодежи чувства ответственности за свою страну, гордости за ее достижения и осознанного отношения к статусу гражданина России.