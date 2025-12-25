Церемония вручения первых паспортов школьникам прошла в Воскресенске

Первые паспорта школьникам вручили глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин и генеральный директор филиала «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“» Дмитрий Трушков.

«Поздравили ребят с этим знаменательным событием и пожелали каждому из них крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, исполнения желаний и достижения намеченных целей. Будем продолжать эту добрую и важную традицию и в наступающем 2026 году, вкладывая в каждое торжественное вручение смысл истинного патриотизма и приверженности к Родине», — отметил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Присутствующие отметили, что вручение первого паспорта — момент, знаменующий вступление в пору гражданской зрелости и ответственности.