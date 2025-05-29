Церемония вручения первых паспортов школьникам прошла в Воскресенске

Этот день стал настоящим праздником для юных жителей муниципалитета. Поддержать ребят и разделить с ними радость важного события пришли их родители, родные и друзья.

С получением главного документа гражданина России школьников поздравили секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава Воскресенска Алексей Малкин и заместитель директора филиала «ВМУ» концерна «Уралхим» по связям с общественностью Альбина Масловская.

Почетные гости вручили виновникам торжества первые паспорта, памятные подарки и передали именные поздравления от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Алексей Малкин подчеркнул, что получение паспорта символизирует начало нового этапа жизни, этапа взросления и развития, высокой ответственности и активного участия в жизни общества. «Пусть ваши сердца пылают добротой и энтузиазмом, пусть каждый день приносит новые достижения и радостные открытия!» — пожелал ребятам глава городского округа.

Праздничную атмосферу дополнили выступления воскресенских артистов.