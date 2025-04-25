Церемония вручения первых паспортов школьникам прошла в Воскресенске

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск

Этот день стал настоящим праздником для юных жителей Воскресенска. Поддержать ребят и разделить с ними радость события пришли их родители, родные и друзья.

Главный документ гражданина России школьникам вручили глава городского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин и депутат окружного совета Дмитрий Муконин. Они сказали ребятам теплые слова напутствия, а также передали именные поздравления от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Алексей Малкин подчеркнул, что паспорт является символом гражданства и взрослой ответственности. «Это связь каждого из ребят с богатейшей историей и культурой, многовековым наследием предков и героев нашей великой страны!» — отметил глава Воскресенска.

Праздничного настроения добавили участникам церемонии и коллективы дворца культуры «Химик», которые выступили с творческими номерами.

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