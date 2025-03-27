Церемония вручения первых паспортов школьникам прошла в Воскресенске

Первые паспорта подросткам в Воскресенске вручили в торжественной обстановке. На мероприятие пригласили главу городского округа Алексея Малкина и родных.

С получением паспорта подростков поздравили глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин и заместитель директора филиала «ВМУ» АО ОХК «Уралхим» по связям с общественностью Альбина Масловская. Они вручили школьникам именные поздравления от губернатора Московской области Андрея Воробьева и подарки.

«Паспорт — ваш ключ от множества дверей, ведущих к новым знаниям и достижениям. Желаю каждому использовать полученные возможности для самореализации, стремления к воплощению мечты и следования своим целям. Помните, что каждый из вас — неотъемлемая часть нашего общества, ваш долг теперь — делать его лучше, вносить свой вклад в развитие родного края!» — отметил Алексей Малкин.

Для школьников выступили воскресенские артисты. Ребят также поздравили их родные и друзья.