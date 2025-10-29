Церемония вручения первых паспортов школьникам прошла в Волоколамске
Торжественное вручение важных документов организовали в ЗАГСе Волоколамска. Паспорта ребятам вручила заместитель главы муниципального округа Анна Агапова.
Каждый ребенок, помимо паспорта, получил в подарок Конституцию Российской Федерации, а также памятные сувениры от администрации округа. Замглавы Анна Агапова пожелала школьникам уверенно строить планы и достигать своих целей.
«Сегодня особенный день. Вы вступаете во взрослую жизнь и получаете свой главный документ, удостоверяющий личность. Паспорт — это символ гражданственности, ответственности и возможностей, которые открываются перед каждым из вас», — прокомментировала Анна Агапова.
В финале мероприятия участники сделали общую фотографию на память. На церемонию также пришли родители, братья, сестры и другие родственники виновников торжества.