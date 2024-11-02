Церемония вручения первых паспортов школьникам прошла в Серпухове

Еще 12 юных жителей Серпухова получили свой первый документ в торжественной обстановке. Мероприятие приурочили ко Дню народного единства.

Первые паспорта юношам и девушкам вручили депутат Московской областной думы Татьяна Карзубова, депутат городского Совета Николай Пушкин, заместитель благочинного серпуховского церковного округа, иерей Павел Тимохин и глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

«Поздравляю вас с этим важным событием! Нам всем повезло родиться в замечательном древнем городе Серпухов. И ваша задача теперь — высоко держать планку родного города, гордитесь нашей страной, великой Россией, и своими делами и поступками прославляйте свою малую Родину — Серпухов», — сказал Сергей Никитенко.

Отметим, что вручать первые паспорта в торжественной обстановке в Серпухове стало традицией. К примеру, в преддверии крупных государственных праздников церемонию проводят представители администрации округа.

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